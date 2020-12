Steenbergen laat zich graag uitdagen door haar inwoners als het gaat om leefbaarheid

Het is één van de manier waarop Steenbergen de leefbaarheid in de kernen Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, De Heen, Kruisland, Welberg en Steenbergen wil vergroten. Dat valt te lezen in de kadernota Leefbaarheid. Inwoners willen volgens de gemeente meer zeggenschap over belangrijke thema’s in hun woon- en leefomgeving. Zoals de leefbaarheid en het groenonderhoud. En willen daar best de handen voor uit de mouwen steken als dat nodig is.

Twijfels over plan

Toch hebben een aantal raadsleden zo hun twijfels over het plan. Tim Huisman (D66) begrijpt niet waarom de gemeente 18.000 euro uitgeeft aan een extern bureau, terwijl het genoeg ambtenaren in huis heeft. ,,Had dat geld uitgegeven aan de kerncoördinatoren die de kar gaan trekken”, zei hij. En Nicky Broos (VVD) heeft zo zijn twijfels of er wel voldoende vrijwilligers zijn. ,,Het aantal mensen dat iets wil doen neemt structureel af.”

Geen nieuw project

En samen met bewoners, ondernemers en ambtenaren kijken naar wat er mogelijk is om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. ,,Dat vraagt om maatwerk”, aldus Prent. Right to Challenge is niet nieuw. Het wordt inmiddels al in bijna 100 gemeenten uitgevoerd. Met name op het terrein van beheer, onderhoud, zorg en sociaal domein nemen inwoners taken van de gemeenten over.