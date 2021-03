Steenbergen koopt oud stadswapen, maar waar komt het te hangen?

Tegen een prijs van iets meer dan tweehonderd euro werd het board namens de gemeente door Olav Rijers, adviseur kunst, cultuur en erfgoed aangeschaft. Steenbergen heeft er zo weer een historisch voorwerp bij. ,,Ik ben blij dat we zulke mensen hebben die veilingen afstruinen.’’, aldus de wethouder. ,,Zo kwamen we eerder in het bezit van een zilverenmandje en een 17e -eeuws schilderij.’’



Het schilderij van het Steenbergse raadhuis dat omstreeks 1830 werd afgebroken werd ook ontdekt door Peeters. Het zilveren mandje, ontworpen door de Steenbergse smid Hendrik Hoffmann (1765 - 1844), werd ontdekt door Klaas Hielkema van de Stichting Bergen op Zilver. Beide erfstukken zijn tentoongesteld in het gemeentehuis. ,,Waar het uithangbord komt te hangen: daar heb ik ideeën over, maar ik zeg nu nog niets.’’