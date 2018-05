Steenbergen kiest voor SLOS

STEENBERGEN - De Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) mag blijven uitzenden in de gemeente Steenbergen. Althans, als het aan de politiek ligt. Zij vindt dat de lokale omroep de beste keus is voor de zendmachtiging, ten koste van streekomroep ZuidWest .

De politici zijn bang dat een streekomroep te weinig aandacht voor Steenbergen en alle kernen heeft. Directeur Maarten van den Boom van ZuidWest weersprak dat. ,,We zijn ook actief in dorpen als Nispen en Ossendrecht. We hebben de afgelopen jaren bewezen dat we kwaliteit leveren.''

Lokale identiteit

Zijn vurige betoog ten spijt, kozen de raadsleden toch allemaal voor de SLOS. ,,Ten behoeve van de lokale identiteit kiezen we voor deze omroep'', zei Nadir Baali van de PvdA. ,,We zijn benieuwd naar vernieuwingen de komende tijd en horen daar graag meer over.''

Ook Edwin Maas van Gewoon Lokaal! gaf dat aan. Hij vindt verjonging erg belangrijk voor de toekomst van de omroep.

Ondanks de keus voor de lokale omroep, was er ook kritiek. Te weinig verjonging en vernieuwing. Secretaris Hakim Tampoebolon van de SLOS is het daar niet helemaal mee eens: ,,We zijn actief op alle kanalen en hebben op YouTube meer dan een half miljoen weergaven.''

Samenwerking

Volgens hem is de SLOS de beste keus, omdat de omroep het beste de inwoners van Steenbergen bedient. ,,We staan dicht bij onze inwoners en hebben een netwerk en contacten in de samenleving.''

De politici gaven de twee omroepen wel mee om de samenwerking te zoeken. De twee zeiden daar voor open te staan, maar hebben weinig vertrouwen in elkaar. Volgens de SLOS wil ZuidWest alleen fuseren en niet praten over samenwerken. Terwijl ZuidWest beweert dat de SLOS steeds wegloopt van de onderhandelingstafel. Danker Kouwen van de Volkspartij suggereerde om ook te kijken naar samenwerking met andere omroepen, zoals in Moerdijk of Halderberge.