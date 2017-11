Steenbergen kan (te) weinig doen tegen drugshandel

STEENBERGEN - ,,Dat is het meldbankje. Als je daar gaat zitten, dan komen ze vanzelf naar je toe.'' Een bewoonster van de Zuidwal wijst naar de overkant, het stadspark van Steenbergen. ,,Het is er altijd stervensdruk. Ook overdag.''

Zelf heeft ze weinig last van de drugshandel in het park. Ze woont inmiddels al twee jaar op de Zuidwal. ,,Ik zie het vanuit huis gewoon gebeuren. Zolang ze mijn kind met rust laten, is er niks aan de hand.'' Handhaving ziet ze niet vaak. ,,Er rijdt soms een politieauto langs. Maar het is toch bizar dat ik, die pas zes jaar in Steenbergen woon, zo drie mensen kan aanwijzen bij wie je drugs kunt kopen en dat de burgemeester en wethouders daar niet tegen op kunnen treden?''

Niet nieuw

De drugshandel in en rondom het stadspark van Steenbergen is niet nieuw. Wie omwonenden en bezoekers van het park erover aanspreekt, krijgt te horen dat het al jaren zo is. Veel overlast ervaren zij niet. Toch zijn er de laatste tijd weer meldingen binnengekomen bij de gemeente Steenbergen. Ook aan de achterzijde van 't Cromwiel wordt gehandeld in drugs. Ook die locatie is al vaker in beeld geweest. Maar, de gemeente kan er weinig tegen doen, bekent burgemeester Ruud van den Belt in een raadsmededeling. De boa's en de politie zijn op de hoogte en controleren de locaties dan ook. Maar ze kunnen niet dagelijks intensief surveilleren.

Ja, Ad van Etten ziet weleens wietzakjes in het park liggen. ,,Dat is al jaren zo'', zegt ze, terwijl ze haar hond aan het uitlaten is dinsdagmiddag. ,,,,Ik heb er zelf nog nooit last van gehad, maar ik loop hier twee of drie keer per dag langs om de hond uit te laten. Ik zie altijd wel ergens een wietzakje liggen.''

Vroeger was er ook veel overlast van auto's die parkeerden om snel wat te scoren. ,,Ik heb het idee dat dat de laatste tijd minder is'', zegt Van Etten.

'Iedere avond raak'

Een andere bewoonster van de Zuidwal kreeg toen ze twee jaar geleden aangaf naar de straat te verhuizen te horen dat ze gek is. ,,Het is hier iedere avond raak'', zegt ze. ,,Daar stoppen de auto's, ze stappen uit, kopen iets en gaan weer weg.''

Maar ook zij heeft er verder weinig last van. ,,Ja, je vindt wel eens een zakje. Ik vind het erger dat de hangjongeren wel eens vuurwerk gooien naar de eenden. Dat is nu al een paar keer gebeurd.''