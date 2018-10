Steenbergen: 'Jeugdzorg kan goedkoper en toch beter'

STEENBERGEN - Eerst maar het slechte nieuws: evenals in 2017 kampt de gemeente Steenbergen ook dit jaar met een fors tekort op de jeugdzorg. CDA-wethouder Koos Krook schat dat het tekort over 2018 uitkomt op 1,3 miljoen tegenover 1,4 miljoen in 2017. Het goede nieuws is dat Steenbergen weer grip heeft op het financiële plaatje en ervan uitgaat dat het tekort in de komende vier jaar met 7,5 ton teruggesnoeid kan worden.

Daarmee wordt de financiële kloof wel kleiner, maar niet gedicht, erkent Krook. ,,Het rijksbudget is niet voldoende, dus legt Steenbergen er zelf geld bij. Gezinnen krijgen de jeugdzorg die nodig is.''

In het voorjaar kwam Krooks' voorganger Cor van Geel politiek onder vuur te liggen toen het tekort op de jeugdzorg veel hoger bleek dan verwacht. Oorzaak: problemen bij het invoeren van gegevens over de jeugdzorg in een nieuw computersysteem waardoor de gemeente geen zicht (meer) had op de financiële consequenties. ,,We wisten wel wie zorg kreeg, maar niet hoe de betalingen tot stand kwamen'', aldus Krook.

Frustrerend

De ict-ellende is inmiddels opgelost. Maar de jeugdzorg blijft financieel een zorgenkind. De wethouder vindt de manier waarop het kabinet de zorg over de muur kieperde richting gemeenten 'buitengewoon frustrerend'. ,,De decentralisatie is veel te snel gegaan waarbij bovendien flink is gekort op alle budgetten.'' Daar staat tegenover dat Krook blij is dat gemeenten nu zelf aan de knoppen kunnen draaien.

Volledig scherm Jeugdzorg moet bij voorkeur in de thuissituatie plaatsvinden, vindt de gemeente Steenbergen. In het verleden werd eerder besloten om kinderen weg te halen uit het gezin. Dat vindt wethouder Koos Krook geen goed idee. © ANP XTRA

Grote vraag is hoe de West-Brabantse gemeenten de kosten voor jeugdzorg omlaag kunnen krijgen zonder kwaliteitsverlies. Steenbergen zoekt het in de versterking van Vraagwijzer om vast te stellen welke hulp nodig is in een gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin maakt onderdeel uit van Vraagwijzer.

,,Deze medewerkers zijn prima in staat om een goed hulpplan te maken.'' Uitgangspunt daarbij is dat de hulp, als het enigszins mogelijk is, in de thuissituatie van het kind wordt verstrekt. ,,In het verleden werd eerder besloten om het kind weg te halen van thuis. Maar het is veel beter en veel veiliger voor het hele gezin om letterlijk dicht bij huis te blijven'', aldus Krook die voor zijn wethouderschap zelf in de zorg werkte. Motto van Krook: één plan voor één gezin.

In het kantoor van Vraagwijzer zitten bijvoorbeeld ook medewerkers van de woningcorporatie. Daardoor zijn er onderling korte lijnen. ,,In gezinnen waar jeugdzorg nodig is, spelen vaak meerdere problemen. Door letterlijk bij elkaar te zitten, krijg je sneller een goed beeld van het hele gezin.'' Krook is ervan overtuigd dat deze werkwijze inhoudelijk sterker en bovendien goedkoper is.