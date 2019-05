Steenbergen in 2040: robot als juffrouw en insectenkoek als traktatie

,,Meer speeltuinen of chillplekken, extra ruimte om te sporten of juist voor zelfrijdende auto’s”, geeft Van den Belt als voorbeelden hoe de gemeente er in 2040 uit kan zien. ,,Misschien is de burgemeester tegen die tijd wel een robot.”

VR-bril

Om met de toekomst kennis te maken mochten de kinderen door een VR-bril kijken naar beelden van een drone die Bas Leunissen van Drone Now boven het gemeentehuis en de bso laat vliegen. Ook mogen ze vliegtuigjes vouwen en daar hun toekomstwensen op schrijven. ,,Ik wil voetballer worden of ik wil politie worden”, is onder andere te lezen. Ook is één van de traktaties niet alledaags, een insectenkoek.

Doel van het visietraject is zoveel mogelijk inwoners van Steenbergen hun wensen, beelden en dromen voor de toekomst van de gemeente te laten geven. ,,Aanleiding zijn de grote veranderingen in de gemeente, ontwikkelingen op allerlei gebieden en de komende omgevingswet”, vertelt Maja Bosch van Futureconsult, het bureau dat het traject begeleidt. ,, We gaan de komende maanden op pad naar bijvoorbeeld verenigingen, ondernemers, de markt of evenementen.”

Quote Meer speeltui­nen of chillplek­ken, extra ruimte om te sporten of juist voor zelfrijden­de auto’s Ruud van den Belt, burgemeester