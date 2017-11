Steenbergen helpt ouderen om langer thuis te blijven wonen

STEENBERGEN - Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, naarmate ze ouder worden. De gemeente Steenbergen wil die mensen een handje helpen. Want met allerlei hulpmiddelen is dat veel makkelijker. Alleen moet je wel weten dat die hulpmiddelen er zijn.

Op het gebied van de zorg zijn namelijk heel veel technische vernieuwingen. van moderne scootmobiels tot het openen van een voordeur met een telefoon of een geheugensteuntje om genoeg water te drinken. Steenbergenaren konden in september en oktober al kennis maken met deze hulpmiddelen in de pop-up store het Huis van Morgen. Die samenwerking krijgt nu een vervolg.

De gemeente gaat namelijk samenwerken met het Care Innovation Center (CIC) West-Brabant. Samen willen de twee organisaties zich inzetten voor zorgvernieuwing en de aandacht hiervoor onder de bevolking.

Voordelen

Wethouder Cor van Geel: ,,Het is een win-winsituatie. Voor de mensen zelf is het prettig om op de hoogt te zijn van alle mogelijkheden. En door de hulp worden de naasten ontlast.'' Ook voor de gemeente heeft het voordelen, geeft Van Geel toe. ,,Het beroep op de Wmo wordt op die manier uitgesteld.''

Volledig scherm De intentieovereenkomst. © Majda Ouhajji ,,We gaan de uitdaging aan om op verschillende manieren aandacht te vragen voor het onderwerp'', zegt Chantal van Spaendonck, directeur van het CIC. De pop-up store trok zo'n 500 bezoekers. Een van de voornemens is om de winkel binnen enkele jaren weer te openen. Van Geel: ,,Je merkt dat mensen er pas in geïnteresseerd zijn als ze ermee te maken hebben. Dus moet je het herhalen om weer andere mensen te bereiken.''

Van Spaendonck heeft daarnaast ook ideeën hoe ze het onderwerp op andere manieren onder de aandacht kan brengen. ,,In Roosendaal gaan we bijvoorbeeld eens in de maand bij de bingo zitten. Een half uurtje voor de bingo begint zijn we er en dan nemen we twee producten. Mensen steken daar toch wat van op.''