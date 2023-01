Steenbergen helpt inwoners die de energierekening niet kunnen betalen

Overval snackbar Bergen op Zoom was volgens verdachte (40) een ‘uit de hand gelopen grap’

BERGEN OP ZOOM - De 40-jarige man die op 23 januari vorig jaar cafetaria Noordgeest in Bergen op Zoom overviel, zou zijn uitgedaagd door het groepje jongens dat hem later aanhield. Hij zou de snackbar niet echt hebben willen overvallen. ,,Het was een soort grap. Later vroeg ik mezelf af: waarom?”

