Steenbergen heeft volop plannen, ondanks onzekere toekomst

2019 sluit Steenbergen af met een positief resultaat van ruim acht ton. ,,We hebben veel reserves en daar putten we ook behoorlijk uit om de kosten voor onder andere de wmo te kunnen betalen”, zegt Krook. De wet maatschappelijke ondersteuning, maar ook andere zorgtaken zorgen in veel gemeentes voor problemen. De vergoeding vanuit het Rijk is niet genoeg en de kosten nemen alleen maar toe. ,,Ik heb er slapeloze nachten van”, geeft de wethouder toe.

Onorthodox beleid

Dat zei hij dinsdag bij de presentatie van de Perspectiefnota, waar de plannen van het Steenbergs college voor de komende jaren in staan. Daarin staat ook dat de zorg om onorthodox beleid vraagt om de kosten te kunnen drukken. ,,We moeten zorg leveren als dat gevraagd wordt”, zegt Krook. ,,Maar we kunnen ook kijken hoe we dat kunnen voorkomen. Door meer aan preventie te doen, bijvoorbeeld.”

In het document staan meerdere plannen, die nog niet allemaal uitgewerkt zijn. Ondanks de coronacrisis wil het college wel blijven investeren. Zo lijkt er eindelijk iets te gaan gebeuren aan het stadspark in Steenbergen. Wethouder Wilma Baartmans geeft aan dat er inmiddels een paar scenario’s op papier zijn gezet, waar ze mee aan de slag wil.

Arbeidsmigranten

Ook zet ze meer in op duurzaamheid. Door kosten te besparen, bijvoorbeeld. ,,We gaan mensen met een lager inkomen er op wijzen dat het beter isoleren van je woning voor lagere energiekosten zorgt.” En ‘grijs’ gaat niet meer leidend zijn in de straten van Steenbergen. ,,Te vaak gaan we bij de herinrichting van een straat eerst uit van de stenen en kijken we daarna pas waar het groen komt”, zegt Baartmans. ,,Of offeren we het groen op voor parkeerplaatsen. Dat willen we niet meer.”

Werkgevers hebben langer de tijd gekregen om een huisvestingsplan voor arbeidsmigranten in te leveren. Daarbij wil de wethouder ook een vertrouwenspersoon gaan inzetten, om bijvoorbeeld misstanden aan de kaak te kunnen stellen.