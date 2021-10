Steenbergen heeft goedgevulde portemonnee, woonlasten inwoners stijgen iets

Voor inwoners van de gemeente Steenbergen stijgen de ozb-tarieven in 2022 met een inflatiepercentage van 1,5 procent. en De rioolheffing stijgt voor eenpersoonshuishoudens met 19 euro, en voor woningen met meer bewoners met 23 euro. De afvalstofheffing gaat met 2 euro omlaag.

Quote We gaan onze uiterste best doen om de lasten laag te houden. Het onderzoek hiernaar loopt nog Koos Krook, wethouder De rioolheffing stijgt omdat de gemeente meer geld kwijt is aan het rioolbeheer. Om het kostendekkend te houden, berekent de gemeente de kosten door aan de burger en maakt onderscheid tussen één- en meerpersoonshuishoudens.



Vorig jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de gemeentelijke belastingen. Dat heeft voor een groot deel van de inwoners gezorgd voor lagere lasten. Koos Krook, wethouder Financiën: ,,We gaan onze uiterste best doen om de lasten laag te houden. Het onderzoek hiernaar loopt nog. In december doen we hiervoor voorstellen aan de gemeenteraad.”

Meevallers en risico's

Volgend jaar verwacht de gemeente met meer dan een miljoen in het zwart af te sluiten, maar ook de drie jaar erna zou het saldo steeds positief uitkomen. In 2025 wordt zelfs een plus van bijna 1,5 miljoen verwacht. Deze meevallers zijn vooral te danken aan de bijdrage van het rijk. ,,We hebben extra geld gekregen", zegt Krook.

Hoewel de begroting veel veel meevallers kent, zijn er ook risico's. Zo is er een belangrijke fluctuering in de bijdrage van de overheid op het gebied van sociaal domein. Nu is de uitkering hoog, zegt Krook. Maar hoe dat de komende jaren zal zijn, is niet te voorspellen. Dat, terwijl de tarieven in de zorg stijgen: ,,Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben we voor elk jaar 800.000 euro extra nodig.”

En of dat voldoende is? Dat is niet zeker. In het eerste deel van dit jaar steeg het aantal cliënten in in de gemeente Steenbergen al met 10 procent. Wel is de financiële buffer van het gezonde Steenbergen voorlopig groot genoeg om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

Jubileumjaar

Volgend jaar is er nog een incidentele kostenpost: de viering van het jubileumjaar. De stad Steenbergen bestaat 750 jaar en vormt samen met de andere kernen alweer een kwart eeuw één gemeente. In de begroting is 133.000 euro opgenomen om hier met verschillende activiteiten flink aandacht aan te besteden. Op 20 november van dit jaar vindt de aftrap plaats met het evenement Verenigd en Vereeuwigd.

Op 4 november vindt de raadsbehandeling van de begroting plaats.