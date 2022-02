Steenbergen gaat voor historische opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen: Heel Steenbergen Stemt!

Haar fascinatie voor zonnecel­len leverde Marjan een deelname aan de Wereldten­toon­stel­ling op

Als het aan de uit Bergen op Zoom afkomstige Marjan van Aubel ligt, hebben we allemaal objecten in huis die zonne-energie opwekken. Zoals een lamp, tafel of glas-in-loodramen. Haar nieuwste, prijswinnende creatie is nu te bewonderen tijdens de wereldtentoonstelling in Dubai.

8 februari