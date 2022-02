Steenbergen gaat 19.000 gemeentelijke bomen inspecteren

interview Annemarie draaide vijftig jaar lang de ‘huiskamer’ van Lepel­straat, nu stopt ze: ‘We waren onbevangen’

LEPELSTRAAT - Vijftig jaar lang bakte ze friet in de Leonita en gooide zij de snacks in het vet. Wat er voor Annemarie Luijkx ook altijd bij hoorde: het praatje met de klant. Haar man Thom die in november 2020 overleed, droeg zorg voor het café en de feestzaal. Samen met D’n Tommes draaide ze de huiskamer van Lepelstraat, van vroeg tot laat. Eind deze maand stopt Annemarie ermee. Het is het einde van een tijdperk. ,,Het is goed geweest.’’

15 februari