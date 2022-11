Steenbergen en omwonenden eisen serieus onderzoek naar megawindmolens Karolinapolder

Hoge nood? Roosendaal is de ‘plees to be’, Steenber­gen is het nieuwe pispaaltje

ROOSENDAAL/STEENBERGEN - Steenbergen is het nieuwe pispaaltje als het gaat over het gebrekkig aantal openbare toiletten. Wie hoge nood heeft, moet - nu ook de Hema de toiletten heeft gesloten - letterlijk met samengeknepen billen naar huis. Terwijl je in Roosendaal ondertussen de poepdoezen voor het uitkiezen hebt.

