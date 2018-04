Steenbergen: coalitie in de maak van GewoonLokaal!, VVD en CDA

GewoonLokaal!, CDA en VVD werkten in de afgelopen vier jaar al samen in het college van B en W. Die 'stabiliteit' is voor informateur Cors Zijlmans van GewoonLokaal! reden om wederom met CDA en VVD 'op pad te gaan'. De beoogde coalitie is goed voor een meerderheid van 11 van de 19 zetels in de Steenbergse gemeenteraad. D66, in de voorbije periode ook deel uitmakend van het college, is tot oppositie veroordeeld. ,,De partij heeft een zetel verloren en er waren wat interne strubbelingen bij D66 waardoor de keuze is gemaakt om alleen met CDA en VVD door te gaan'', aldus Zijlmans in een toelichting.