Steenbergen blijft voorlopen met opvang statushouders, ondanks protest van de Volkspartij

35 kilo cocaïne met waarde van een miljoen euro ontdekt in bestelbus in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Agenten hebben maandag ongeveer 35 kilo cocaïne gevonden in een bestelbus. De bus werd gecontroleerd op de Marconilaan in Bergen op Zoom, waarna de drugs werden ontdekt in een verborgen ruimte.

9 november