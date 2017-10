Steenbergen Amb!ance heeft meteen grote ambities

Na het grote succes van SteenbergenLive! kon een vervolg eigenlijk niet uitblijven, vertelt organisator Erik Scherpenisse. De derde editie van het festival, dat een dag voor Bassrulers plaatsvindt, was dit jaar stijf uitverkocht. De organisatie besloot daarom zelfs om extra kaarten in de verkoop te doen. En een nieuw feest toe te voegen, want blijkbaar is er behoefte aan. Volgende week is het dan zover.

Het eerste dat opvalt aan de line-up: het is van alles wat. Bewust, vertelt Scherpenisse. ,,Het is de bedoeling dat mensen van achttien tot vijftig jaar ernaartoe willen.'' Amb!ance heeft een hoog meezing- en feestgehalte, zegt hij. ,,We houden het laagdrempelig. Het moet vooral gezellig zijn, net als op SteenbergenLive!''

Regionaal talent

En dus kunnen bezoekers straks dansen op muziek van het Feestteam, STTRBSTEN, hits uit de '90's en 00's, maar ook muziek van Steenbergenaar Marijn van Geel. Scherpenisse: ,,We willen altijd een mix van headliners en regionale artiesten. Die headliners heb je nodig om mensen te trekken. Maar het is even belangrijk om regionaal talent een platform te geven. Zeker op zo'n feest.''

Jongeren zijn eigenlijk best makkelijk te bereiken, zegt Scherpenisse. Ze gaan wekelijks op stap en dan maakt het eigenlijk niet per se uit welke muziek ze dan horen. Hij doet daarom zijn best om ook de Steenbergenaren tussen de 30 en 50 jaar te bereiken. ,,Dat zijn mensen die af en toe wel op stap willen, maar in Steenbergen niet echt ergens naartoe kunnen. Daar proberen we verandering in te brengen. Maar dan moet je ze wel wat kunnen bieden.''

Duizend bezoekers

Amb!ance is dus de herfsteditie. Als het aan de organisator ligt, wordt het ook een jaarlijks terugkerend evenement. ,,Als we dit jaar duizend bezoekers trekken, dan zijn we heel tevreden voor een eerste keer. Maar we hopen uiteindelijk te groeien naar 1.400 mensen.''