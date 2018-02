Steen maakt plaats voor groen in centrum Bergen op Zoom

't Ravelijn met mobiele fontein naar regiofinale van Vakkanjers

22:25 STEENBERGEN - Meisjes in de techniek zijn nog steeds schaars. Maar Annemarie van Loon (15) is er zo een en dan gelijk een Vakkanjer. Ze is een van de slechts twee meiden in de techniekklas van vmbo-school 't Ravelijn. ,,Ik werk graag met mijn handen en ik vind het niet erg om vies te worden. Ik loop hier regelmatig rond met zwarte strepen op mijn gezicht'', verklaart de stoere tante die precies weet wat ze wil: een carrière in de vliegtuigtechniek.