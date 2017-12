Steen door ruit bij bewoonster Plejadenlaan: 'Ik schrok me dood'

Welzijnsorganisatie WijZijn wil bewoners van het seniorencomplex aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom in contact brengen met de hangjongeren die overlast veroorzaken. Dat zegt woordvoerster Ester Segers van WijZijn in reactie op klachten over de jongeren van bewoonster Edith de Waal.

Segers laat weten dat opbouwwerkers van WijZijn al geruime tijd met De Waal in overleg zijn over de overlast. ,,De opbouwwerkers willen nu ook bereiken dat de bewoners en de jongeren met elkaar in gesprek raken. We hopen dat de overlast daardoor minder wordt.''

Steen

Zondagavond gooiden jongeren een steen door een ruit van de keuken van De Waal. Eerder waren de 51-jarige inwoonster van de Plejadenlaan en medebewoners van de seniorenflat al het slachtoffer van andere pesterijen.

Quote Niemand durft iets te zeggen uit angst voor onze represailles Edith de Waal, bewoonster

Ze zegt dat de hangjongeren al enkele jaren overlast veroorzaken. ,,Een paar jaar geleden hadden bewoners van het appartementencomplex bloembakken op het balkon geplaatst en die hebben de jongeren toen naar beneden gegooid'', zegt De Waal. ,,Ook schenen ze met laserpennen in de huizen om de bewoners dwars te zitten.''

Hangjeugd in de hal

Verder stoort het de inwoonster van Bergen op Zoom, dat de jongeren de hal van het appartementencomplex als hangplek gebruiken. ,,Het appartementencomplex is alleen met een tag toegankelijk, maar op de een of andere manier weet de hangjeugd toch in de hal te komen.''

Quote Ik lag op dat moment televisie te kijken en schrok me rot. Ik trilde over mijn hele lichaam Edith de Waal Een week geleden sprak De Waal jongeren aan toen die in de hal rondhingen. Maar ze vertikten het om te vertrekken. ,,Daarna hebben ze eieren tegen ons huis gegooid en zondag ging er dus een steen door de ruit van onze keuken. Ik lag op dat moment televisie te kijken en schrok me rot. Ik trilde over mijn hele lichaam.''

Aangifte

De Bergse heeft aangifte bij de politie gedaan. Ze laat weten dat alle buurtbewoners de overlast zat zijn, maar dat niemand iets durft te zeggen uit angst voor represailles.

Een politiewoordvoerster zegt dat is besloten extra te surveilleren in de wijk. ,,Ook zoekt de wijkagent samen met de bewoners naar een oplossing voor de problemen."

Maatregelen

Ook woningcorporatie Stadlander, eigenaar van de seniorenflat, neemt maatregelen. Woordvoerder Bert Jansen van Stadlander legt uit dat jongeren vaak naar binnenglippen als mensen met een tag het appartementencomplex binnengaan of er naar buiten stappen. Jansen: ,,Iedereen die nu het appartementencomplex is binnengekomen, kan ook in de verwarmde hal terecht door op een knop te drukken. Daarom gaan we regelen dat je zonder tag de hal niet binnen kan.''