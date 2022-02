Steeds meer wethouders wonen niet in ‘hun’ gemeente: ‘Voor minder dan een jaar verhuizen niet logisch’

Patrick Kok is wethouder in de gemeente Zundert, maar hij woont daar niet. Al vier jaar woont hij in de gemeente Geertruidenberg, zo’n dertig kilometer verderop. ,,Ik heb een vrouw en drie kinderen die hier op de basisschool zitten. Dat is de enige reden dat we niet in Zundert wonen,” zegt de wethouder. ,,Als we uit eten gaan of als gezin een stevige wandeling gaan maken, doen we dat in Zundert. Ons huis staat alleen ergens anders.”