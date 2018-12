Statushouders maakten eerste stapjes op het ijs in Bergen op Zoom

Om het jaar in stijl af te sluiten mochten de cursisten, op vrijwillige basis, donderdag of vrijdag een middagje naar het Bergs Winterparadijs, de schaatsijsbaan op de Grote Markt, om daar kennis te maken met de enige echte Nederlandse volkscultuur. Donderdag waren al twee groepjes naar de ijsbaan geweest en gisteren was docente Mirjam Poolen met twee statushouders op de ijsbaan te vinden.

Voetje voor voetje

Statushouder Raef Oubari had zijn dochter Lolia meegebracht. Voor Oubari, die uit Syrië komt en in Sint Maartensdijk woont, was het eerste keer dat hij met schaatsen aan op het ijs stond. ,,In Aleppo, waar ik vandaan kom, is in de winter ook een ijsbaan, maar ik ben daar nooit naar toe geweest." Dat was ook wel te zien. Met een aluminium hulpmiddel en zich vasthoudend aan de omheining van de ijsbaan zette hij de eerste schrede op het ijs. Dat viel niet mee. Strompelend, voetje voor voetje verplaatste hij zich. ,,Hij heeft wel eens met zijn schoenen aan op ijs gestaan maar nooit op schaatsen", zei Lolia die vorig jaar op de ijsbaan schaatsen had geleerd.