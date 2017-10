Statushouders helpen tennisclub De Meet in Ossendrecht

videoOSSENDRECHT - Per bootje kwamen de vluchtelingen Mulue Nabte (25) en Tsnat Bohane (26) uit Eritrea samen aan in Italië, tegenwoordig staan ze één keer per week als vrijwilligers op de tennisbaan bij TV De Meet in Ossendrecht om te klussen voor de club. Alleen met de minitractor het sleepnet over het gravel halen, dat valt nog niet mee voor het rijbewijsloze duo.

,,Ze helpen goed en vinden het leuk”, vertelt voorzitter Mark Ketelaars van De Meet enthousiast over de twee statushouders die in het oude Rabobankpand in Ossendrecht wonen. De club heeft vier handjes extra voor groen- en baanonderhoud, de twee leren spelenderwijs onze taal en gewoonten.

Het contact ontstond via clublid Jos Mattheussens, wiens vrouw Marian statushouders helpt integreren. ,,Zij kwamen met het idee om hen een nuttige dagbesteding te bieden door ze klusjes te laten doen.” Prima initiatief, vond ook coördinator Nick Jansen van de Brede Welzijnsinstelling (BWI).

Nederlands leren

De twee werken onder begeleiding van Mark Mattheussens, Eric Goossens en Marleen Blommerde aan gravel en groen. ,,Tijdens het werk of in de pauze bij een bakje koffie kom je eerder tot een gesprek”, stelt Goossens. ,,Ze zeggen dat ze zo beter Nederlands leren dan op school. Alleen als ze elkaar snel iets duidelijk willen maken, spreken ze hun eigen taal.” Mattheussens: ,,Verder praten we Engels, en met handen en voeten.”

Tegen de afgesproken tijd van half elf melden de twee zich in de kantine. ,,Daar hadden ze in het begin moeite mee, maar het gaat steeds beter”, zegt Goossens. Een cultuurverschil, aldus Mattheussens. ,,In Nederland geldt: afspraak is afspraak. Dat zeg je niet zomaar af en je komt niet te laat. Of je laat iets weten. Dat was wel wennen.”

Bescheiden maar goedlachs stellen ze zichzelf voor. Tsnat vertelt hoe ze vluchtten uit Eritrea, ook wel het Noord-Korea van Afrika genoemd vanwege het onderdrukkende regime. ,,We kwamen per bootje in Italië aan. Ik reisde naar Rome, Mulue naar Milaan. We zagen elkaar pas weer in Nederland.”

Opvangkamp

Tsnat klust graag bij De Meet. ,,Aardige mensen, en ik leer beter Nederlands.” Ook Mulue heeft het naar zijn zin in Ossendrecht. ,,Al mis ik mijn vrouw en kind. Ze zitten in een opvangkamp in Ethiopië. Ik heb ze al lang niet gezien en hoop dat ze snel naar hier komen.” Hij maakt zich al prima verstaanbaar in het Nederlands. ,,Maar Eritrees is wel veel makkelijker.”

Blommerde roemt hun inzet. ,,Als ze me iets aan het groen zien doen, zeggen ze: 'Ik weet het.' En dan pakken ze het over." Ketelaars: ,,Toen het een keer te slecht weer was om buiten te werken, kwamen ze spontaan helpen met het aftimmeren van de nieuwe bar."

Max Verstappen

Ook verwijderen ze bladafval van de baan en halen overtollig gravel uit de hoeken. Dat moet na het zeven en drogen terug de baan op. Goossens en Mattheussens schieten in de lach. ,,We hebben een minitractor met sleepnet om dat gravel netjes te verspreiden. Tsnat is net Max Verstappen, die pakt te korte bochten. Mulue moesten we al eens uit het hekwerk en het tennisnet halen.” Tsnat laat een filmpje zien waarop het wél goed gaat. ,,We willen ook ons rijbewijs halen.” Binnenkort krijgen ze alvast gratis tennisles, meldt Ketelaars.

