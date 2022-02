Station Bergen op Zoom stijgt hard in waardering, Lage Zwaluwe bungelt nog onderaan

Check jouw stationBERGEN OP ZOOM - Station Bergen op Zoom is landelijk gezien een van de hardste stijgers als het gaat om waardering van reizigers. Het station is van een 5,8 in 2016 naar een 7,1 nu gegaan. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2021, een onderzoek door I&O research in opdracht van NS en ProRail, dat ieder kwartaal wordt gedaan. Er staat geen Brabants station in de landelijke top-25.

Lage Zwaluwe bungelt nog onderaan de lijst met een 6.5. Het station is er vergeleken met de voorgaande jaren echter wel op vooruit gegaan. In 2019 werd er zelfs over gezegd dat alleen het parkeren er goed geregeld is. Het scoorde toen nog een 5,9. Helmond is het meest gewaardeerde station van Brabant. Gevolgd door Heeze.

Ruim 76.000 reizigers werd het afgelopen jaar gevraagd wat zij van hun station vonden. Nederlanders zijn erg tevreden, geen enkel Brabants station kreeg een onvoldoende.

Helmond is populair

Helmond springt er uit in Brabant. Dat station kreeg een 7,6. Dat is hoger dan vorig jaar. ,,In 2014 is het station helemaal vernieuwd en afgelopen jaar is de fietsenstalling nog aangepakt. En dat wordt gewaardeerd”, zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc.

Station Heeze kreeg ook een opknapbeurt, wat terug te zien is in de waardering. ,,Het perron is opgehoogd door ProRail zodat reizigers makkelijker in de trein kunnen stappen. En het ‘stationsmeubilair’ is vernieuwd. Ook zijn de hellingbanen aangepast zodat reizigers met een beperking makkelijker naar de trein kunnen.” Station Heeze kreeg ook een 7,6, vorig jaar was dat nog een 7,1 waar Helmond al een 7,4 scoorde.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De top 3 van Brabant © Stationsbelevingsmonitor

Grote stijger

De stations in de grote steden doen het over het algemeen goed. ,,Die van Breda, Tilburg en Eindhoven zijn de afgelopen jaren allemaal aangepakt. En dat is te zien in de waardering die de reizigers geven.” Landelijk gezien is Bergen op Zoom een van de grootste stijgers. Het station is van een 5,8 in 2016 naar een 7,1 nu gegaan. ,,In 2016 waren er veel bouwwerkzaamheden. Toen is de tunnel vernieuwd en het voorplein is aangepakt. Daarna is er nog een hellingbaan gekomen en een lift. En in 2018 is er een StationsHuiskamer gekomen, waardoor het prettiger wachten is op station Bergen op Zoom.”

Onderaan de lijst staan station Helmond Brouwhuis en Lage Zwaluwe, beide met een 6.5. ,,Eind vorig jaar is station Helmond Brouwhuis ook onder handen genomen, dus hopelijk worden die cijfers beter. De hellingbanen zijn ook daar vernieuwd, net als de verlichting en het stationsmeubilair”, aldus Leblanc.

Bij station Lage Zwaluwe ligt de oorzaak van de lagere waardering waarschijnlijk in de afstand van het station tot het dorp en de ligging naast de snelweg.

Lees verder onder de zoektool.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meest gewaardeerd

Het meest gewaardeerde station van Nederland lag vorig jaar in Noord-Holland. Station Overveen kreeg met een 8,2 het hoogste rapportcijfer van reizigers. Het monumentale stationsgebouw heeft een schilderachtige ligging verdiept tussen de bossen en wordt veel gebruikt door wandelaars die door de duinen naar het strand kunnen lopen.

De top 3 wordt afgemaakt door Driebergen-Zeist en Valkenburg (allebei afgerond een 8,0). Station Rotterdam-Zuid kreeg van reizigers vorig jaar het laagste cijfer, een 5,8.

Speel hier de quiz ‘herken jij het station’:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lage Zwaluwe scoorde ook vorig jaar laag in de lijst:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.