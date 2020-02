Statenleden bij de boer aan tafel in Kruisland

Hof: Onderzoek naar vrijlating No Surrender-oprichter Klaas Otto

11 februari DEN BOSCH - De reclassering moet onderzoek doen naar de mogelijkheid om No Surrender-oprichter Klaas Otto vrij te laten. Dat besloot het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in het hoger beroep in een afpersings- en witwaszaak. Daarin is hij eerder tot zes jaar cel veroordeeld.