StartToGrow en ISD helpen ondernemers in coronatijd

BERGEN OP ZOOM - Het West-Brabantse ondernemerscentrum StartToGrow (STG) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) hebben de handen ineengeslagen om ondernemers in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht te helpen in coronatijd.

,,We hebben de kennis in huis om ondersteuning te bieden en ondernemers te coachen”, vertelt projectleider Koen Oosterwaal van STG die aangeeft dat het niet om financiële hulp gaat. Voor ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis heeft STG samen met de ISD Brabantse Wal een programma ontwikkeld. ,,Als blijkt dat het aanslaat, gaan we het ook uitrollen in Roosendaal en Rucphen.”

Ondernemers lopen door corona soms vast

Sommige ondernemers hebben vanwege corona hun werk nog niet kunnen opstarten, anderen hebben moeite hun zaak weer goed aan de gang te krijgen of moeten andere markten aanboren. Veel van deze ondernemers maken gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) of hebben daar gebruik van gemaakt. ,,Om hoeveel ondernemers het gaat is moeilijk te zeggen. We richten ons op de startende ondernemers en de reeds gevestigde bedrijven met maximaal 25 personeelsleden. Daar ligt onze expertise.”

Om te peilen waar ondernemers het meest behoefte aan hebben is er maandag 14 september om 19.00 uur een gratis Q&A webinar. Experts uit het bedrijfsleven, zoals Paul Hoogerhuis en Bommel van Paassen van PJ Strategy en Martijn van Aalst van We Boost Brands, gaan in op vragen van ondernemers.

Live chatten met experts

,,Die moeten zich van tevoren aanmelden via de website van StartToGrow en kunnen daar meteen hun vragen stellen. Inmiddels hebben twintig ondernemers dat al gedaan.” Tijdens de webinar kunnen dan via een live-chat aanvullende vragen worden gesteld.

Na deze eerste webinar volgen er nog vijf over onder meer (her) positionering, strategie, financiën en marketing. ,,Niet alle onderwerpen zijn al ingevuld omdat we juist willen afwachten waar de meeste behoefte aan is.”

Gemeente blij met initiatief

Voor wie nog verder wil, is er aansluitend op de webinars een fysiek programma waar twintig ondernemers aan deel kunnen nemen. ,,Daar wordt specifiek gekeken wat de ondernemer nodig heeft om de energie terug te krijgen om zijn of haar bedrijf voor te zetten en welke stappen hij of zij daarvoor moet zetten.”

Wethouder Jeroen de Lange van Bergen op Zoom is blij met het initiatief van ISD en STG. ,,Veel ondernemers hebben het nu zwaar en kunnen hulp goed gebruiken”, stelt hij. ,,Wij hebben ze gewezen op de verschillende initiatieven. We vinden het belangrijk dat ondernemers kunnen blijven ondernemen. Hulp is nodig om te voorkomen dat ze in de bijstand belanden.”