Startschot gegeven voor bouw woningen in dorpshart Halsteren

Dag 4 Advocaten Klaas Otto willen vrijspraak: 'Volstrekte onzin wat hier beweerd wordt'

17:56 BREDA - Witwassen, afpersing, bedreiging? Niets van waar, zeggen de advocaten van Klaas Otto. Het is de vierde dag in de zaak tegen de oprichter van motorclub No Surrender. Volgens de advocaten van de Bergenaar rammelt het verhaal van het Openbaar Ministerie (OM) aan alle kanten.