Starterswoningen in Steenbergen verrijzen binnenkort: ‘In januari al wind- en waterdicht’

STEENBERGEN - Gister is begonnen aan de bouw van 22 energieneutrale appartementen in Buiten de Veste II in Steenbergen. De eerste symbolische paal is de grond ingegaan.

Het is het laatste bouwplan in Buiten de Veste fase II. Volgende week worden de bronnen geslagen voor warmte- en koude-opslag. En in de week van 15 november worden de eerste heipalen geslagen. Medio juni moeten de woningen helemaal af zijn. Dat zegt Arjan Pfaff, uitvoerend projectleider bij KOERS.

Modelbouw

Is dat geen krappe planning? ,,Nee", zegt Pfaff. Want het is modulebouw. Dat is bouwen met vaststaande maten. ,,We werken weinig met beton, dat betekent geen wachttijd voor de droging. De woningen krijgen een houten skelet, dat is een erg snelle manier van bouwen. In januari zal het al wind- en waterdicht zijn.”

Er komen veertien woningen met een oppervlakte van 25 vierkante meter en acht van 37 vierkante meter. De huurprijs komt onder de huurliberalisatiegrens. Aanbieder DOMODO gaat de woningen onder eigen regie verhuren. Ze zijn voorzien van een compleet ingerichte keuken en zijn bijna energieneutraal. Het complex krijgt een fietsenberging en een gemeenschappelijke tuin.

Starters

De woningen zijn bedoeld voor starters. De gemeente heeft dan ook afgesproken dat ze ten minste 20 jaar voor deze doelgroep beschikbaar blijven. Speciaal voor jongeren die in Steenbergen willen blijven wonen, omdat ze hier hun ‘roots’ hebben. ,,Diversiteit van woningen was heel belangrijk voor plan Buiten de Veste II", zei wethouder Wilma Baartmans eerder tegen deze krant. ,,Op de laatste in te vullen locatie komen nu woningen die we nog niet hadden.”

