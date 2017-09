Starterslening onverminderd populair in Steenbergen

STEENBERGEN - De starterslening in de gemeente Steenbergen blijft onverminderd populair. Het geld dat ervoor beschikbaar is, is alweer op.

Gelukkig heeft de gemeente nog een ander spaarpotje kunnen vinden, vertelt wethouder Petra Lepolder. ,,Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hadden we nog geld staan, waar niks mee gedaan werd. Dat is zonde. Dus dat hebben we nu toegevoegd om te kunnen gebruiken voor de startersleningen.'' Het gaat om een bedrag van 272.426 euro.

Een starterslening is bedoeld voor mensen die nog nooit een huis hebben gekocht. Ze kunnen tegen gunstige voorwaarden extra geld lenen bij de gemeente. De eerste drie jaar is rente- en aflossingsvrij.

'Extra zetje'

Waarom de lening zo populair blijft, kan Lepolder niet eenduidig verklaren. ,,Het is beschikbaar voor zowel mensen die al in Steenbergen wonen als daarbuiten. Wellicht is dat voor mensen nog een extra zetje om zich in Steenbergen te vestigen.''

Als het potje op is, zetten veel gemeenten vaak de rem op de startersleningen. Wie dan nog geld wil lenen, heeft pech. Maar dat is Lepolder niet van plan. ,,We vinden het een belangrijk instrument. We willen graag jonge mensen vasthouden in onze gemeente en ze op deze manier de kans geven om een eigen woning te kopen.''

Het gaat de laatste tijd goed met de huizenmarkt, ook in Steenbergen. Dat is ook te merken aan de vraagprijzen. Die stijgen.

Goedkope huizen

De starterslening is bedoeld voor huizen tot maximaal 174.000 euro, maar die huizen zijn steeds moeilijker te vinden. De komende tijd houdt de gemeente de ontwikkelingen daarom goed in de gaten.

,,We zouden bijvoorbeeld kunnen beslissen om het maximale bedrag hoger te maken. Maar daar hebben we nog geen besluit over genomen", zegt wethouder Lepolder.

Er is nu bijna twee miljoen euro uitgeleend aan starters. Dat geld komt uiteindelijk weer terug bij de gemeente en kan dan opnieuw uitgeleend worden.