Starterslening nodig? Dat kan weer: pot in Woensdrecht is gevuld

HOOGERHEIDE - Starters op de Woensdrechtse woningmarkt kunnen sinds vrijdag weer aankloppen voor een lening nadat de gemeenteraad donderdag in allerijl 400.000 euro vrijmaakte. Dat was nodig omdat het hard gaat met aanvragen voor het maximumbedrag van 36.500 euro.

Unaniem steunden ABZ, CDA, VVD, PvdA, AKT en D66 het verzoek van het college om vier ton uit te trekken. Iedereen wil immers jongeren behouden voor de gemeente en hen op weg helpen op de krappe huizenmarkt. ,,De opdracht van de voltallige raad was om aan de bel te trekken zodra de pot leeg was. Dat gebeurt nu, dus iedereen is voor, denk ik", zei René Adriaansen (ABZ).

Vraagtekens

Quote Als de raad nu instemt, kan het geld vanaf morgen verstrekt worden Hans de Waal, wethouder Dat was ook zo, al riep de gang van zaken toch wat vraagtekens op. Omdat er zeven verzoeken in korte tijd waren ingediend, kon de gemeente er immers maar vier meteen honoreren vanuit het oude budget. ,,De drie aanvragers die in de wacht zijn gezet omdat het geld op was, lopen die hun huis niet mis?", vroeg Ludo Bolders (AKT) zich af. ,,Die kans is erg klein", antwoordde wethouder Hans de Waal. ,,De aanvragen zijn recent, dus als de raad nu instemt, kan het geld vanaf morgen verstrekt worden.”

Wendy de Koning (PvdA) gaf aan dat zij vorig jaar al gevraagd had of het toenmalige budget wel voldoende zou zijn. En Thierry de Heer (D66) wees op zijn eerdere pleidooi voor een structurele leningenpot, in plaats van om de paar maanden te moeten bijvullen. ,,Maar het voornaamste is dat er nu weer geld is om jongeren een zetje te geven op de zwaar overspannen woningmarkt", aldus De Heer.

Quote Het voornaams­te is dat er nu weer geld is om jongeren een zetje te geven op de zwaar overspan­nen woning­markt Thierry de Heer, D66

Pot leeg

Volgens De Waal werd de gemeente plots geconfronteerd met zeven aanvragen in korte tijd. ,,Voorheen werd nog weleens een lening van 10 of 15 mille aangegaan, nu gaat het om het maximale bedrag. Dan is de pot snel leeg.” Een grotere, vaste post in de begroting ziet hij niet zitten. ,,Ook zo'n budget kan te weinig blijken, of er blijft weer te veel in kas zitten.”

Sinds de invoering in 2008 vertonen de startersleningen een grillig patroon, van jaren met 0 of 1 aanvraag, maar soms ook 14. In totaal is er aan 72 starters een lening verstrekt, samen voor bijna 1,2 miljoen. Een deel is alweer afgelost, tegen 2,4 procent rente.