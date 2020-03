Starter vindt vooral in Halsteren en Lepelstraat lastig woning

Een huurwoning is ook moeilijk te vinden. Want voor sociale huur verdient deze groep dan vaak weer net te veel. Dat zegt wethouder Patrick van der Velden over woningmarkt van dit moment in de totale gemeente Bergen op Zoom. ,,Jongeren komen op dit moment moeilijker aan een woning door de gestegen woningprijzen en de aangescherpte hypotheekeisen. Dit zien we vooral in Halsteren en Lepelstraat”, zegt de wethouder in een schrijven aan de fractie van D66 in de gemeenteraad.