Start verkoop vuurwerk in Zevenbergen: Chinese duizendklappers gaan hard dit jaar

‘Nog nooit zo hard gelopen’

Komende jaarwisseling is de laatste kans om een Chinese rol als deze af te steken. Dit type vuurwerk, dat valt in de zogenoemde F3-categorie mag na dit jaar niet meer verkocht worden. Peter van Roessel, eigenaar van Provak, laat weten dat deze ratelaars 'nog nooit zo hard gelopen hebben als dit jaar'. Het is sowieso druk, deze eerste verkoopdag. ,,Er is al heel veel weg", zegt Roessel. ,,Ik wacht met smart op mijn volgende levering." Dat wil wat zeggen, wetende dat er een vergunning is om bijna 10 ton vuurwerk op te slaan. Naast de Chinese matten doen de cakeboxen het bijzonder goed. Deze dozen die met één keer aansteken verschillende effecten (kleur/knal/fluit) opleveren, variëren in prijs tussen de 75 en 300 euro. Roessel is dik tevreden met het aantal bestellingen dat hij dit jaar ontving. ,,Ik schat zo'n 10 tot 15 procent meer dan vorig jaar", zegt hij. Liz (9) en Tess (7) de Koning uit Zevenbergen mogen met papa mee iets moois uitzoeken. Tess houdt van fonteinen, maar ook van een pot vol pijlen. Liz hoopt dat er in elk geval ook voetzoekers mee naar huis gaan.