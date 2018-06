Start referendum uitgesteld door verwarring over regels

BERGEN OP ZOOM - Zwemfanaten en andere betrokken burgers die staan te popelen hun handtekening te zetten voor een referendum over de toekomst van De Schelp, moeten nog even geduld hebben. Er is onduidelijkheid over de procedure.

Dat bleek vrijdagochtend op het stadskantoor waar initiatiefnemers Joey van Aken en Adam Ahajaj klaar stonden voor het startschot van het referendum, maar onverrichterzake weer huiswaarts moesten. ,,We hebben deze week uitgebreid contact gehad met de raadsgriffier over ons plan", zegt Van Aken ,,en waren in de veronderstelling dat er vandaag (vrijdag) een standaardformulier klaar zou liggen."

Dat bleek niet zo te zijn en een toelichting waarom dat niet zo was, kon de griffier zelf niet geven omdat hij vrij was. Inderhaast opgetrommelde collega's stelden vervolgens vast dat de Bergse referendumverordening van 2009 op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Verzoek

Verwarring bestaat onder meer over de term 'inleidend verzoek'. Wie een referendum wil houden moet daarvoor een briefje aan de gemeenteraad sturen met het plan. Niet helder werd of daar dan ook meteen de 200 handtekeningen bij moeten zitten die nodig zijn om daarna een definitief verzoek in te dienen bij de raad om een referendum te houden (dat dan weer ondersteund moet worden door 3.000 handtekeningen.)

Van Aken en Ahajaj, beiden PvdA-raadslid, dachten dat hun mondelinge aankondiging donderdagavond in de gemeenteraad voldoende was om de referendumprocedure in gang te zetten. Ze zullen nu snel een schriftelijk verzoek indienen. De gemeente zoekt in de tussentijd uit hoe de regeltjes precies zijn en komt maandag met een uitleg. Wanneer het standaardformulier voor de handtekeningen er kan zijn, konden de ambtenaren vrijdag nog niet aangeven.

Scenario's