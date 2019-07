Stapel gemaaid gras vliegt in brand in Steenbergen

Live | Smogalarm voor grote delen van Brabant

14:03 Het was gisteren zover. Na 75 jaar werd het ultieme hitterecord verbroken en wel bij het meetstation in Gilze-Rijen. In Eindhoven werd het uiteindelijk het warmste met 39,3 graden. Vandaag wordt het mogelijk nog warmer en tikken we de 40 graden aan (zie bovenstaand kaartje voor de actuele temperatuur). Het RIVM heeft een smogalarm afgekondigd.