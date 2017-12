Standhouders Bergse kerstmarkt laten het afweten

BERGEN OP ZOOM - Een beetje treurige bedoening was het wel, de kerstmarkt zaterdag op het midgetgolfterrein in Bergen op Zoom. Co Verlinden, die namens de organisatie de honneurs waarnam voor zijn dochter Bianca, keek zelf ook een beetje droef. Wat wil je als 26 van de 39 aangemelde standhouders niet komen opdagen?

De oorzaak daarvan is gissen. De kou en voorspelde sneeuw? Of misschien toch de onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de kerstmarkt in Meilust na de onenigheid vorige week tussen Bianca Verlinden en de gemeente over de evenementenvergunning.

Gelukkig liet het kleutergroepje van turn- en dansvereniging GENIE zich niet uit het veld slaan. Een guitige pinguindans voor de ogen van je trotse ouders is natuurlijk ook het beste medicijn tegen die koude wind.

Lading dekens

Het publiek mocht dan niet in rijen voor de kraampjes staan; de Bergse studente Jamie Jalink (17) en Perry Dingemans uit Hoogerheide hielden de eer van KansPlus uit Bergen op Zoom hoog. De ware vrijwilliger zet zich in, ook op dagen dat het minder gesmeerd loopt. ,,We doen dit graag, hoor. De spulletjes die we hier proberen te verkopen, zijn gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking'', wees Jamie op het tafeltje vol versierde waxinelichtjes, kaarsen en koffiekoppen gevuld met vogelvoer. Met een lading dekens over haar knieën was het best te doen in de armoedige partytent. De verkoopopbrengst van de kerstmarkt komt weer ten goede aan activiteiten voor de cliënten van vrijwilligersorganisatie KansPlus zoals de soos op zaterdag. ,,Dat geeft voldoening'', aldus Jamie.

Best stilletjes

Voldoening voelde ook Jessica de Vogt uit Zevenbergen die 'unieke en aparte' kerstcadeautjes in de aanbieding had. ,,Allemaal zelfgemaakt.'' De kerstmarkt in Meilust was het verkoopdebuut voor Jessica. En hoewel het zaterdagmiddag toch best stilletjes is in haar kraam; ze oogt blijmoedig. ,,Heb al wat gegraveerde glazen en onderzetters verkocht. Oh ja, mensen kunnen mij vinden op Facebook onder de naam Home Fabrics.'' Waarvan akte.

Volledig scherm Hout- en keramiekkunstenaars Sjaak van den Anker en Hanneke Visser uit Halsteren in hun kraam op de kerstmarkt in Meilust. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Rondwandelend over het terrein was al gauw duidelijk dat de gemeente niet bang hoeft te zijn voor commerciële uitwassen. De standhouders die zaterdag zo dapper stand hielden, waren zonder uitzondering particuliere verkopers. Zelfs de beloofde professionele oliebollenbakker schitterde door afwezigheid. Toch bleef Verlinden hopen dat de kerstmarkt wat extra eurootjes in de kas brengt van Stichting Doe je Passie met als doel de midgetgolfbaan verder op te knappen. ,,Het bedekken van de golfbanen met nieuw kunstgras kost alleen al ettelijke duizenden euro's. En hoe mooi zou het zijn als we in het nieuwe zomerseizoen bovendien een frietkotje kunnen plaatsen?'' Ambities en dromen genoeg dus. Nu maar hopen dat de standhouders komend weekend wél komen.