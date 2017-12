Stakingsdag basisonderwijs: op Bergse school Het Kompas staan ouders voor de klas

,,We zochten naar een ludieke actievorm. Alle leerkrachten van Het Palet staan volledig achter de staking, maar we vinden het vervelend om de kinderen weer de dupe te laten zijn. Vandaar dat we donderdag een brief naar de ouders stuurden met de oproep om in te tekenen op de lesroosters voor dinsdag. Meer dan de helft van de lessen is al ingevuld'', aldus De Bont die zelf les geeft aan kinderen van groep 7 en 8.

Armen over elkaar

De ouders mogen zelf kiezen hoe ze hun rol als leerkracht invullen. De leerkrachten blijven wel op school. ,,We zitten met onze armen over elkaar, maar als het echt nodig is, springen we in.'' Dat is typerend voor de taakopvatting van docenten, weet De Bont: staken, maar als het moet, toch weer (een beetje) werken. Het grote probleem, aldus De Bont, is dat het beroep van leerkracht in het basisonderwijs niet meer aantrekkelijk is voor jongeren: hoge werkdruk en een bescheiden salaris. ,,Het tekort aan leerkrachten wreekt zich nu al, ook op Het Palet. Bij ziekte is het heel lastig om invallers te vinden. Als er meer dan één leerkracht ziek is, hebben we een gigantisch probleem. Het kost steeds meer pijn en moeite om de boel aan elkaar te knopen.''