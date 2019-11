Stakingsacties op veel West-Brabantse basisscholen gaan door: ’Staat er straks een robot voor de klas?’

UPDATE Auto van Mohammed na harde knal in vlammen op in Bergen op Zoom: ‘Ik heb geen vijanden’

17:23 BERGEN OP ZOOM - ,,Geen idee wie dit gedaan kan hebben", zegt Mohammed (32) uit Bergen op Zoom over de brandstichting in zijn auto. Na een harde knal ging de wagen in de nacht van zondag op maandag aan de Stelleweg in vlammen op. ,,Ik heb geen vijanden.”