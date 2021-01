Staken nieuwe stijl: aanschuiven door de staakstraat: ‘Het is leuk verzonnen, maar de baas ziet het niet’

Een van die passanten is Erik Mol uit Sint Philipsland. Hij is monteur bij Fokker in Papendrecht, maar legt vandaag het werk neer voor een hoger loon en een beter pensioen. ,,Het is hard nodig”, zegt de Zeeuw. ,,Want het wordt alleen maar minder en minder.” Met het stakingsbrief op zijn schoot en het raampje open, wacht hij zijn beurt af in de ‘staakstraat’, ingericht op het parkeerterrein van zalencentrum de Raayberg in Bergen op Zoom.