Stagnatie dreigt voor bouwplannen Antoniusmolen in Halsteren

Authentiek

Molenaarszoon Sjef Robben heeft als inwoner van Halsteren een brief geschreven over de kwestie. Robben, ook lid van de Westbrabantse Molens, hoopt dat de woonzorgvoorziening kan worden ingepast in de bestaande gebouwen. ,,Het molenterrein is authentiek. Hier is alles onveranderd. Dat vindt je bijna nergens meer. Straks is het hele aanzien weg.''