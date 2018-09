Stadsspeeltuin blijft nog dicht

En verder is Van Gisteren er naar eigen zeggen klaar mee. ,,Er is door de gemeente op een onfatsoenlijke manier druk op ons gelegd om 8 september te halen", stelt Van Gisteren. ,,Wij hebben heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Er is gepoetst, gemaaid, gesjouwd en opgeruimd."

Handtekeningen

Wat Van Gisteren betreft kunnen de handtekeningen gezet waarmee de gemeente de speeltuin in handen krijgt. De openstaande schuld van drie ton die de stichting heeft bij de gemeente staat de overdracht niet in de weg. Volgens de gemeente wil de stichting dat die schuld tegelijkertijd met de overdracht wordt kwijt gescholden. Aan die voorwaarde kan de gemeente niet voldoen omdat de gemeenteraad daarover moet beslissen en dat lukt niet voor 8 september. ,,Ik heb juridisch informatie ingewonnen en ben er nu van overtuigd dat die lening niet opeisbaar is", stelt Van Gisteren. ,,Nogmaals, wij zijn klaar voor de overdracht."

De lening van drie ton was voor de aanschaf van de speeltoestellen. ,,De eerste jaren betaalden we daarover rente plus aflossing, zo'n 16.000 tot 18.000 euro per jaar. Later alleen nog rente en dat was jaarlijks 12.000 euro ", vertelt Van Gisteren. ,,We hebben jarenlang aangegeven bij de gemeente dat het financieel niet vol te houden was." Pogingen om met de gemeente tot een betere exploitatie te komen hebben volgens de stichting niets opgeleverd.