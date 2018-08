Stadsspeeltuin weken dicht

Minder huisuitzet­tin­gen in Bergen op Zoom door nieuwe aanpak

6:00 BERGEN OP ZOOM - Het aantal huisuitzettingen in de gemeente Bergen op Zoom is fors afgenomen sinds de gemeente begin dit jaar is overgestapt op een nieuwe aanpak. Waren er in januari nog 14 aanvragen tot woningontruiming, in februari waren dat er nog 10 en in maart 4.