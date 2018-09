Stadsspeeltuin Bergen op Zoom weer open

Zwembad

De speeltuin met alle bijbehorende speeltoestellen is nu in bezit van de gemeente. In samenwerking met personeel van zwembad De Schelp en de Melanen houdt de gemeente de speeltuin open tot en met de herfstvakantie. Het betekent dat vanaf zaterdag 29 september de speeltuin geopend is van 10.00 uur tot 17.30 uur in het weekeinde en op woensdag en vrijdag van 12.00 tot 17.30 uur. In de herfstvakantie is de speeltuin dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur.