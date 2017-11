'Stadsspeeltuin Bergen op Zoom heeft alleen toekomst bij commerciële exploitatie'

In een brief aan de gemeenteraad meldt het college van B en W dat de financiële positie van Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes 'helaas slecht' is en dat de initiatiefnemer door de stichting is aangedragen op het Stadskantoor. Dat bevestigt stichtingsvoorzitter Joop van Gisteren. ,,De problemen zijn al jaren bekend. Toen ik in 2010 aantrad als voorzitter bleek bij eerste financiële controle al dat de speeltuin in feite technisch failliet is.''

Te rooskleurig

De oorzaak daarvan ligt nog verder terug in het verleden, aldus Van Gisteren. ,,Al bij de start zijn aannames gedaan die veel te rooskleurig zijn ingeschat, bijvoorbeeld over het beheer en het innen van sponsorgelden. In 2016 hebben we samen met wethouder Patrick van der Velden vastgesteld dat de continuïteit van de speeltuin alleen via commerciële exploitatie geborgd kan worden.'' De stichting houdt de speeltuin volgend jaar overigens gewoon open.

De gesprekken met de initiatiefnemer lopen sinds maart dit jaar. Op verzoek van de gemeente heeft de ondernemer een 'goed uitgewerkt' en 'veelbelovend' plan met tekeningen op tafel gelegd dat goed past in de omgeving. De gemeente wil niet zeggen wie de initiatiefnemer is.

Als er een pannenkoekenrestaurant bij komt, moet het bestemmingsplan verruimd worden met horeca. De gemeente is daar voorstander van omdat daarmee de exploitatiekansen van de speeltuin verbeterd worden. Voordat de echte onderhandelingen met de ondernemer starten, laat het college de grond taxeren. Verkoop van gemeentegrond is niet aanbestedingsplichtig, maar moet wel marktconform gebeuren. Juridisch is het dan mogelijk om de speeltuin één op één aan de ondernemer te verkopen. Als de onderhandelingen toch mislukken, is openbare verkoop onvermijdelijk, staat in de brief aan de gemeenteraad.

Duwen en trekken

De geschiedenis van de stadsspeeltuin schuin tegenover zwembad De Schelp gaat terug naar 2005. Een groepje vrouwen kwam toen met een burgerinitiatief dat, na lang duwen en trekken, uiteindelijk in de zomer van 2008 leidde tot opening van de speeltuin. Bij de politiek waren er toen al twijfels over de financiële haalbaarheid. De gemeente gaf steun via twee leningen: een lening (met een looptijd van 30 jaar) voor de bouw en inrichting van de speeltuin en een renteloze lening voor mogelijke exploitatietekorten.