Stadsspeeltuin Bergen op Zoom blijft dit seizoen tóch open

BERGEN OP ZOOM - De Bergse fracties willen stadsspeeltuin Van Glymes aan de Gertrudisboulevard in Bergen op Zoom behouden. En openhouden tot eind van het seizoen. ,,Daar ga ik mijn uiterste best voor doen", zegt wethouder Patrick van der Velden.

Teleurstelling alom in de Bergse politiek over de aangekondigde sluiting van de speeltuin per 20 augustus. Alle fracties zijn het er over eens: we moeten de speeltuin behouden. Anders zijn de kinderen de dupe. Ook voor wethouder Patrick van der Velden komt de sluiting van de stadsspeeltuin onverwachts. ,,Hier zit een aangeslagen wethouder."

Quote Linksom of rechtsom. We moeten de speeltuin openhouden. Het is een basisvoor­zie­ning voor de jeugd. Meino Dam, Lijst Linssen

Schok

Bij Lijst Linssen zorgt de sluiting voor een schok. Met volop vragen van bewoners. Over hoe nu verder. Meino Dam: ,,Linksom of rechtsom. We moeten de speeltuin openhouden. Het is een basisvoorziening voor de jeugd. Met alle partijen moeten we samenwerken voor behoud van de speeltuin." Hij denkt aan crowdfunding.

Quote Tegelijker­tijd kijk ik naar Roosendaal. Daar draait een speeltuin op 10.000 euro subsidie en een entree­prijs van 80 cent. Waarom lukt het daar wel? Paul Schut, GBWP

Paul Schut van GBWP wil inzage in het huishoudboekje. Hij begrijpt niet hoe de stichting in de financiële problemen is gekomen. ,,Bergen op Zoom heeft tonnen geïnvesteerd. De stichting heeft duizenden euro's aan sponsoring ontvangen. Tegelijkertijd kijk ik naar Roosendaal. Daar draait een speeltuin op 10.000 euro subsidie en een entreeprijs van 80 cent. Waarom lukt het daar wel?"

Steunpunt Bergen op Zoom heeft de voorkeur voor een commerciële exploitant, nu de stichting het besluit tot sluiting heeft genomen. Joey van Aken (PvdA) stelt daar grote vraagtekens bij. ,,Wie heeft er interesse in een speeltuin die niet op orde is? En hoeveel bezoekers zijn nodig om de speeltuin rendabel te maken. Dat moeten we dan wel weten."

Quote Misschien valt een combinatie te maken met onderne­mers aan de boulevard. Of met het zwembad. In ieder geval tot eind van het seizoen. Gertjan Huismans, VVD

Vrijwilligers

Gertjan Huismans (VVD) twijfelt of je het runnen van een speeltuin wel over kunt laten aan een groep vrijwilligers. ,,Nu er geen geld is voor vervanging van de speeltoestellen, kun je je afvragen hoe goed de bedrijfsvoering is geregeld. Misschien valt een combinatie te maken met ondernemers aan de boulevard. Of met het zwembad. In ieder geval tot eind van het seizoen."



Wethouder Patrick van der Velden heeft geen kant-en-klare oplossing en wil samen met de stichting kijken naar een oplossing. Het verwijt van de stichting dat het college geen moeite heeft gedaan om in contact te komen, verwerpt hij. ,,Bij de bestuursvergadering was ik niet welkom."

Drie opties

Volgens Van der Velden zijn er drie opties: de gemeente stopt opnieuw geld in de speeltuin, kijkt naar een commerciële partner of besluit dat een speeltuin niet levensvatbaar is op deze plek. Hij herinnert de raadsleden aan het feit dat in 2005 is besloten een half miljoen euro uit te trekken voor de speeltuin, waarvan nog drie ton open staat.