Stadspoort uit middeleeuwen ontdekt in Bergen op Zoom

Dat zegt stadsarcheoloog Marco Vermunt. ,,De doorgang in de aarden wal zat ter hoogte van de Minderbroederstraat en liep richting de Zandstraat'', vertelt hij. Er kwamen bij de opgravingen zelfs oude karrensporen tevoorschijn. Het archeologisch onderzoek liet zien dat deze vroege poort later is dichtgemaakt. Vermunt denkt dat is gebeurd toen de Steenbergsepoort is gemaakt. Die kwam in de stenen wal die begin veertiende eeuw rond de stad is gelegd.