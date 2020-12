Stadspaleis Markiezenhof weer als nieuw

BERGEN OP ZOOM - Er zijn 36 kleuren verf gebruikt, 85 boekjes bladgoud verwerkt, 149 luiken en 54 dakkapellen grondig opgeknapt, 82 kapotte ruitjes vervangen en 242 rozetten en in totaal is zeker 5600 vierkante meter steigerwerk geplaatst en weer afgebroken. Rijksmonument Het Markiezenhof, het oudste stadspaleis van Nederland, ziet er na het groot onderhoud weer uit om door een ringetje te halen.

Het heeft in totaal 1,6 miljoen euro gekost, inclusief een overschrijding van 50.000 euro. ,,Dat is drie procent en niet veel voor zo'n groot project", stelt wethouder Barry Jacobs. Het Rijk en de provincie hebben 340.000 euro subsidie verstrekt. De laatste grote restauratie van het stadspaleis was ruim veertig jaar geleden.

Quote We zijn zuinig op onze monumenten. Het kost wat, maar we willen het erfgoed goed bewaren voor de volgende generaties. Wethouder Barry Jacobs

Bij een grote inspectie in 2017 door architectenbureau Weyts en aannemer Cauweborgh/de Kok bleken dekstenen los te zitten, houtwerk aangetast en het schilderwerk schraal. Het complete dak was eveneens toe aan een grote opknapbeurt. ,,We zijn zuinig op onze monumenten", zegt wethouder Barry Jacobs. ,,Het kost wat, maar we willen het erfgoed goed bewaren voor de volgende generaties.”

Nieuw gouden jasje voor Zeeridder

Het werk is vanaf 2018 in verschillende fasen uitgevoerd. Daarbij is rekening gehouden met de grote evenementen in het Markiezenhof zoals ProefMei, Jazzboz, jeugdmonumentendag en voorstellingen van de Vierschaar. Die moesten gewoon doorgaan evenals de tentoonstellingen Lage Landen en Koele Wateren die samen met het Rijksmuseum tot stand zijn gekomen. ,,Dat was een hele puzzel", geeft Laurijs Weyts toe.

Alle muren en daken zijn schoongemaakt, voegwerk en metselwerk hersteld, kozijnen, luiken, deuren en dakkapellen opgeknapt en geschilderd. ,,De pannenlatten boven het dak van de kapel waren bijna allemaal aangetast. Die zijn vernieuwd en daarna zijn de pannen weer teruggelegd", vertelt Weyts. De Zeeridder op de toren van het Markiezenhof heeft een nieuw gouden jasje gekregen evenals vele ornamenten en vazen op het Rijksmonument.

Tegenvaller bij restauratie Kleine Binnenplaats

Vanwege de grondige inspectie vooraf verliep het werk grotendeels volgens planning. Alleen het voeg- en metselwerk van de traptorens aan de Kleine Binnenplaats viel tegen. Daar was geen inspectie met een hoogwerker mogelijk. De slechte staat werd pas bij de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk. Daarom is een klein deel van de restauratie pas in 2020 gedaan.

Stageplek voor leerling restaurateurs

Het restauratiewerk is uitgevoerd door lokale bedrijven. Daarnaast hebben vier leerling restaurateurs in totaal 2000 euro stage kunnen lopen tijdens het project. Wethouder Jacobs is blij met het resultaat. ,,Het werk is zo uitgevoerd dat Het Markiezenhof er weer veertig jaar tegen kan.”