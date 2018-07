Stadshart Steenbergen gaat verhalen vertellen

Samen met de gemeente is Retail Platform Steenbergen (RPS) inmiddels al een tijd bezig om het centrum van Steenbergen nieuw leven in te blazen. Daar was een centrumplan uitgerold. Drie elementen waren erg belangrijk voor de stad, bleek uit dat plan: Waterpoort, Cultuurpoort en Vestingpoort. Daarna is vervolgens gebrainstormd hoe dat plan het beste uitgewerkt kan worden.

Kapstok

Daarbij was onder andere Thiemen Vermeulen van Vermeulen Steenbergen betrokken. Hij presenteerde gisteren het grootste deel van het plan. ,,Uit de brainstormsessies bleek dat er een eigen identiteit voor Steenbergen ontbrak. De elementen apart waren niet onderscheidend genoeg.'' Waterpoort bijvoorbeeld is wel uniek, maar begrensd: het is seizoens- en weersgebonden. Vermeulen: ,,We hadden een kapstok nodig om de drie poorten te combineren.''

Volledig scherm De slogan en het logo zijn op smakelijke wijze gepresenteerd. © Majda Ouhajji En zo is de nieuwe slogan: 'Ons Steenbergen. Stad met een verhaal' ontstaan. Samen met de slogan is ook het logo dat erbij hoort, gepresenteerd. Dat combineert alledrie de poorten. ,,De poorten kunnen we koppelen aan verhalen. Verhalen maken Steenbergen bijzonder'', zei Vermeulen.

Trots

De verhalen moet ook nog iets anders teweeg brengen: trots op Steenbergen. Toeristen zijn namelijk meestal wel positief over Steenbergen, maar die trots voelen inwoners en ondernemers vaak niet. ,,We moeten het bijzondere waarderen in het vertrouwde'', zei Vermeulen. Input voor verhalen kan bijvoorbeeld komen uit het verleden, maar ook van winkeliers of door middel van dialect om verhalen kleur te geven.

Maar naast de verhalen is er iets anders bijzonder aan het gisteren gepresenteerde plan. Dat er vanuit het stadshart gecommuniceerd gaat worden. Alle ondernemers kunnen daarbij betrokken zijn. De komende tijd start een campagne, onder andere via social media, om het winkelhart en haar ondernemers in de schijnwerpers te zetten.