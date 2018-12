Stadsdienst Bergen op Zoom verdwijnt

Arriva, de huidige vervoerder, heeft al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een flexibel openbaar vervoersysteem. Uitgangspunt van Arriva was de stadslijnen 22 en 23 van Bergen op Zoom te vervangen. Ook heeft de vervoerder voorgesteld een deel van de streekbussen in noordelijke richting (lijn 111 of 310) te laten rijden via de Burgemeester Wittelaan. Op die manier hebben de Bergse wijken Tuinwijk, Noordgeest en Meilust nog aansluiting op het reguliere openbaar vervoer en blijft er een snelle verbinding naar het station. Om die routewijziging door te voeren moeten wel nieuwe bushaltes aangelegd worden. De kosten van 200.000 euro die daar mee gemoeid zijn, komen op bordje van de gemeente.

Flexibele routes

Ter vervanging van de buslijnen 22 en 23 zouden twee busjes flexibele routes moeten gaan rijden in de stad. Dat blijkt echter niet goedkoop. Als de busjes zeven dag in de week 24 uur per dag beschikbaar zijn, kost dat ruim een miljoen per jaar. Rijden de bussen alleen op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur kost het ongeveer 570.000 euro. Daartegenover staan de opbrengsten van de ritten, maar Arriva heeft berekend dat bij een tarief van 3 euro per rit het nieuwe vervoersysteem jaarlijks tussen de 400.000 en 700.000 euro extra gaat kosten. Daarop is besloten dat het niet realistisch is de dienstregeling nu al aan te passen. Voor 2019 is er nagenoeg niets veranderd voor de huidige buslijnen.