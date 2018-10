Stadlander ziet af van Finch-woningen in Steenbergen

De woningcorporatie ziet geen noodzaak meer voor de kleine woonunits met een lage huur omdat statushouders en een- en tweepersoonshuishoudens in de huidige woningvoorraad gehuisvest kunnen worden en de hoge extra financiële lasten van de woningen.



,,In periode rond 2015 was er spraken van grote aantallen asielzoekers die Nederland binnen kwamen.'', legt Stadlander bestuurder Ton Ringersma uit. ,,Maar de instroom in Steenbergen heeft normale proporties en kunnen we ze regulier huisvesten.'' Ook wordt er geen toename verwacht van het aantal huishoudens voor sociale huurwoningen. ,,In Steenbergen is de wachttijd voor een actief woningzoekende teruggelopen naar zes maanden. In sommige kernen is zelfs leegstand.''