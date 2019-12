Stadlander verandert van plan: meer woningen, minder appartementen in Bergen op Zoom

UPDATE Pand in Hoogerhei­de waar 72 kilo cocaïne tussen bananen zat moet jaar dicht: ‘Eén harde lijn trekken’

6 december HOOGERHEIDE - Het bedrijfspand in Hoogerheide waar in augustus 72 kilo cocaïne in een lading bananen werd gevonden, is vrijdagochtend voor een jaar gesloten. ,,We willen de loop eruit halen, zodat het niet terugvalt in het criminele circuit", aldus de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen.