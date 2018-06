Stadlander sloopt 330 huizen in Bergen op Zoom en zet er 260 terug

BERGEN OP ZOOM - De grote sloop- en bouwoperatie in de Bergse wijk Fort Zeekant wordt binnenkort hervat. De ontwikkelingen daar waren geruime tijd uitgesteld vanwege de vondst van asbest in schoorstenen van huizen die vorig jaar zijn gesloopt. De gemeente en woningcorporatie Stadlander sluiten woensdag een akkoord over de sloop van 330 huizen en het bouwen van 260 woningen.

De Bergse woonwijk ondergaat, net als Gageldonk-West, al een aantal jaar een flinke opknapbeurt. Nu is het zogeheten Scheldebalkon aan de beurt. In dit gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan en de IJssellaan gaan een dikke driehonderd sterk verouderde woningen tegen de vlakte en komen er 250 tot 260 duurzame onderkomens voor terug. Daarbij gaat het om energiezuinige huizen die levensloopbestendig zijn. Dit gedeelte van de plannen wordt door Stadlander gedaan. ,,Deze operatie voeren we fasegewijs uit. En ja, daartoe behoort ook de Scheldeflat", zegt woordvoerder Ria van Gils van Stadlander.

Sloperskogel

Zo'n tachtig huizen op de eerste vier verdiepingen van de Scheldeflat worden tijdelijk gewoond door statushouders en huurders met een smalle beurs. Ze mogen zolang verblijven in de voormalige ouderenflat totdat de sloperskogel tegen het gebouw aangaat. Wanneer dat is, wil Van Gils niet zeggen. Vorig jaar nog is gesproken over een periode van ongeveer vijf jaar.

Veel meer wil de woordvoerder sowieso niet kwijt over de plannen. ,,Woensdag sluiten we de overeenkomst met de gemeente, de avond daarvoor informeren we de direct-omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst in woonzorgcentrum Stuijvenburgh. Normaal gesproken doen we dit andersom, maar in verband met het NK wielrennen hebben we voor deze volgorde gekozen."

Riool

De gemeente is verantwoordelijk voor het riool en de inrichting van de openbare ruimte in de vernieuwde wijk. Ook ziet zij toe op de werkzaamheden die andere partijen uitvoeren aan het riool. Eerder heeft Stadlander laten weten dat er een park komt in de wijk.