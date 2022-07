Stadlander sloopt 33 woningen in Lepelstraat: ‘We zijn ons kapot geschrokken’

Sebelia Looy woont met haar drie kinderen in de Franciscusstraat en meldde zich vorige week bij de informatie-avond van Stadlander. ,,Ik dacht dat we dubbel glas zouden krijgen en spouwmuurisolatie, net als het woonblok naast ons”, zegt ze. ,,Maar we kregen te horen dat de boel wordt afgebroken. Ze hebben een bom gedropt en wij moeten het maar uitzoeken. Er is nog niets bekend over nieuwbouw. Wij willen in Lepelstraat blijven, mijn kinderen hebben stress, ze hebben alles hier, vrienden, sport. We zijn ontzettend geschrokken.”